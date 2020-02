É caso para dizer que o melhor ficou para o fim. Cristina Ferreira viveu esta segunda-feira, dia 17, um momento muito divertido já na reta final do seu programa das manhãs da SIC.

Durante a chamada para o vencedor do passatempo do formato, a apresentadora acabou por ser surpreendida. “Estou-te a ver, meu amor”, começou por dizer Bernardo Silva, que ficou radiante por ser o vencedor do prémio em causa e, claro, por estar a falar com Cristina.

E há até uma razão especial para este último facto apontado, é que Bernardo conhece os pais da apresentadora.

“Eu conheço o teu pai e a tua mãe”, apontou, perante o espanto de Cristina. “Ia muitas vezes lá ao restaurante almoçar, na Malveira”, explicou mais tarde, referindo-se ao antigo restaurante do pai da rainha das manhãs.

