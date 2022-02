Na noite desta sexta-feira, 25 de fevereiro, António Raminhos, Luís Filipe Borges e Marco Horácio iriam subir ao palco do Centro de Congressos da Madeira com a peça ‘Três é Demais’. No entanto, o espetáculo acabou por ser adiado devido às condições atmosféricas que impediu que o avião onde seguiam aterrasse na ilha.

Uma informação que foi destacada na página de Instagram de António Raminhos, onde anunciou também a nova data.

"A peça ‘Três é Demais’, que deveria subir ao palco esta noite, foi reagendada para o dia 24 de março, às 21 horas. As condições atmosféricas adversas que têm afetado o tráfego aéreo na Madeira desde sábado, impediram a aterragem do nosso avião por duas vezes e tivemos de regressar", começou por dizer.

"Analisado o calendário, a organização, a cargo do JM, verificou que a melhor data disponível para o reagendamento foi o dia 24 de março, uma quinta-feira.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para o espetáculo agora reagendado. Para mais informações, os interessados podem contactar o JM através do email marketing.eventos@jm-madeira.pt", completou.

Leia Também: Guerra na Ucrânia. "O mundo explicado aos ets", segundo António Raminhos