Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira marcaram pela originalidade na hora de mascararem a filha de ambos.

Tal como mostra a mais recente publicação feita no Instagram da irmã de Carolina Patrocínio, a bebé Camila, de apenas cinco meses, disfarçou-se no dia de Carnaval de... "esparguete com almôndegas".

Eis abaixo a imagem que encantou os internautas:

