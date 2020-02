João Félix e Margarida Corceiro aparentam ter um relacionamento muito feliz, no entanto, tal não significa que seja um 'mar de rosas'. Recentemente, uma médica espanhola revelou uma série de mensagens que recebeu do jogador onde este pedia que passassem a noite juntos.

Segundo a própria o deu a entender, decidiu divulgar o seu conteúdo publicamente uma vez que pensava que o atleta tinha traído Margarida.

"Aos rapazes que me dizem que apague isto, que é o pão de cada dia, publicaria também com muito gosto as vossas infidelidades, sejam vocês muito bons ou sejam "figuras públicas" (....) As raparigas não merecem isto, desculpem queridos. E é-me igual que me odeiem, também me acontece com homens deste género", começou por referir.

Entretanto, e confrontada pela própria Margarida, Arancha acabou por esclarecer: "Sinto muito esta confusão, não queria prejudicar nada nem ninguém, e muito menos a Margarida, que foi quem me escreveu. Só estava zangada porque não TOLERO este comportamento dos homens e pensei que eles estavam juntos há anos. As mensagens são de julho, ninguém enganou a ninguém", esclareceu.

Veja as imagens na galeria!

Leia Também: Margarida Corceiro posa sensual em biquíni. João Félix não resistiu