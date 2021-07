João Paulo Sousa foi esta quinta-feira, dia 8 de julho, inoculado com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Um momento que fez questão de partilhar com os seus seguidores do Instagram.

Após ser vacinado, o apresentador deixou-se fotografar com o objetivo de com o seu testemunho apelar à vacinação de toda a população.

"Desde que nascemos levamos dezenas de vacinas sem saber nada sobre elas, sem ter uma opinião sobre elas, sem saber para que são, sem saber qual o grau de eficácia e sem saber quais os possíveis sintomas… mas hoje foi diferente: Escolhi levar a vacina contra a covid-19", começa por afirmar, passando a explicar os motivos desta decisão.

"Escolhi levar a vacina contra a covid-19. Por respeito à minha família, amigos, colegas de trabalho e para que esta pandemia acabe mais rápido no mundo inteiro", defende.

E para quem teme os efeitos secundários, pelo menos para já, os de João Paulo Rodrigues são apenas estes: "Sensação de responsabilidade e dever cumprido".

