Já terminou o ano letivo dos príncipes George, Charlotte e Louis, na Lambrook School, depois de terem começado as aulas em setembro do ano passado.

Como destaca a Poeple, estas serão umas férias de verão diferentes, pois foi no ano passado que a família se mudou de Londres para Windsor.

Apesar de não terem escola até setembro, George, de 9 anos, Charlotte, de 8, e Louis, de 5, possivelmente estarão muito ocupados nos próximos meses.

A família irá passar grande parte do tempo na casa de campo em Norfolk, Anmer Hall. Tanto Kate como William, ambos de 41 anos, já falaram de algumas atividades que as crianças gostam de fazer, como cozinhar ou até projetos relacionados com as artes. Mas o que mais apreciam, certamente, é passar tempo ao ar livre.

Numa entrevista que deu em 2020 ao podcast Happy Mum, Happy Baby, recorda a People, Kate contou a Giovanna Fletcher que fica muito feliz quando "está com a família no campo e estão todos sujos".

No verão, lembram ainda a revista, os irmãos juntavam-se aos restantes membros da família real na Escócia. Este era o local onde a rainha Isabel II passava os meses de maior calor, no Castelo de Balmoral, onde morreu em setembro do ano passado aos 96 anos. Este ano é provável que o rei Carlos III e a rainha Camilla continuem com a tradição real.

Também é possível que os pequenos príncipes acompanhem os pais em um ou dois eventos desportivos.

A diversão estará garantida, e Kate também revelou anteriormente que os três filhos gostam de ajudar a cuidar dos animais durante as férias escolares.

De referir ainda que este tem sido um ano diferente e de maior destaque para o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, desde que o avô se tornou rei.