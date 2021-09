O príncipe André acredita que conseguirá voltar à vida pública em breve, a propósito do Queen’s Platinum Jubilee no próximo ano, noticia o jornal The Sun.

O filho da rainha Isabel II terá dito a amigos que o escândalo sexual em que se está envolvido irá terminar.

Note-se que Virginia Giuffre, uma das vítimas de Jeffrey Epstein, acusou o duque de Iorque de "violação em primeiro grau", processo pelo qual já se encontra a responder em tribunal.

O príncipe já negou todas as acusações e está convencido de que a sua vida voltará ao que era antes.

"É notório que ele tem um desejo ardente e claro de voltar ao trabalho o mais depressa possível. Pode parecer impossível, mas ele sentiu-se encorajado nas últimas semanas e continua completamente convencido de que não será exonerado, mas que irá encontrar uma maneira de voltar à vida pública", disse uma fonte à publicação.

"Ele deu uma impressão incrivelmente otimista de que tudo isto vai passar em breve, em vez de se tornar um problema prolongado", completou.

