Chris Noth continua a ver a sua vida a desmoronar-se depois de ter sido acusado de violação por duas mulheres. Além de ter perdido a agência que o representava e de estar a atravessar uma crise no casamento com foi demitido da série 'The Equalizer'.

A Universal Television e a CBS comunicaram, numa nota enviada à imprensa, que "Chris Noth não filmará mais episódios de The Equalizer, com efeitos imediatos".

Depois da estreia de 'And Just Like That', Chris Noth foi acusado por duas mulheres de violações que, alegadamente, aconteceram em 2004 e 2015.

O ator, que interpreta o Mr. Big em 'O Sexo e a Cidade', confirma que se envolveu com as mulheres, mas nega qualquer tipo de comportamento inapropriado para com estas.

