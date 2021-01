A última publicação de Sofia Cerveira no Instagram é inteiramente dedicada ao marido, Gonçalo Diniz, a propósito dos seus 30 anos de carreira - uma data "que merece, com muito orgulho, ser dada a conhecer".

"Saíste do teu país tão novinho, deixaste a família e lá foste estudar para o México onde te formaste. Cinema, teatro, televisão. Entre Brasil e Portugal, tens trabalhos inesquecíveis e que a todos nos marcam", começou por elogiar.

E não ficou por aqui: "És, para mim, um dos mais consistentes atores do nosso país. Muito exigente contigo próprio, procuras dar sempre o seu melhor em tudo o que te dedicas. Entregas-te, totalmente disponível, para viver cada papel! És verdadeiro. És generoso com os colegas! Atencioso com as equipas técnicas com quem te cruzas. Alegras qualquer estúdio! Fora o sentido de humor que te caracteriza... nasceste curioso! Procuras encontrar o sentido para cada personagem e não desistes até descobrires o que pretendes".

A apresentadora da SIC não terminou a dedicatória sem referir o privilégio que sente ao acompanhar de perto a carreira e os 'bastidores' da vida do companheiro.

"Nos últimos 6 anos, tenho acompanhado mais de perto este teu caminho com tantos desafios pelo meio e sou testemunha da tua luta, persistência e dedicação. Já te disse várias vezes: És uma inspiração. Continua com essa garra, esse brilho que vejo nos olhos! Parabéns, querido".

Recorde-se que Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz estão juntos desde 2014 e têm uma filha em comum, Vitória, de quatro anos.

