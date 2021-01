"Quem é que ainda não percebeu que TEMOS que ficar em casa?", foram estas as palavras que Sofia Cerveira começou por escrever na sua página de Instagram, esta terça-feira, 19 de janeiro.

Com o grande aumento dos casos de Covid-19 em Portugal e os hospitais a atingir o seu limite, são muitas as mensagens deixadas pelas figuras públicas nas redes sociais. Desta vez, foi a apresentadora da SIC a tentar sensibilizar os seguidores para que se cumpram as medidas para ajudar a travar a pandemia.

"Como é possível, nesta altura, vermos ainda pessoas sem máscara na rua? A sério??? Imensa gente a passear como se tivessem todo o tempo do mundo? Mas que irresponsabilidade é esta, minha gente??? Que falta de... TUDO! Que vergonha", acrescentou, mostrando-se 'revoltada' com todos os que não têm cumpridos as regras.

"Os especialistas dizem que o número de novos casos e de mortes por Covid-19 vai subir. Estima-se que este aumento aconteça já a partir deste domingo! 200 óbitos por dia? Como é que não percebem que estamos NO LIMITE???", continuou.

"Todos os dias morrem pessoas (que podiam ser da sua família); Os hospitais estão a entrar em ambiente de catástrofe; Os profissionais de saúde absolutamente exaustos e expostos diariamente. Isto não vos diz nada???", destacou ainda.

Antes de terminar, apelou: "ALERTA!!!! É preciso conter a infecção neste momento. Senão, vamos continuar a ver morrer muita gente!!! Pensem por favor, nisto!! FIQUEM EM CASA!!! Protejam-se e pensem em quem vos rodeia. Mantenham-se em segurança. Respeitem a vida alheia. Respeitem o confinamento. Não sejam uma ameaça à saúde pública. Sejam responsáveis".

