Érica Silva e Bruno Savate são este sábado, 30 de julho, a grande aposta da TVI. Os dois antigos participantes da 'Casa dos Segredos' serão convidados especiais do programa 'Em Família'.

"No Dia Internacional da Amizade, Érica e Savate vêm recordar connosco os velhos tempos e contar todas as novidades sobre as suas vidas", anuncia o canal através das redes sociais.

'Em Família', recorde-se', é apresentado semanalmente por Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua.

