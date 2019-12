Manuel Luís Goucha presenteou a equipa do 'Você na TV', da TVI, com um almoço de Natal. Uma oferta que foi muito bem recebida pelos colaboradores, como o apresentador fez questão de mostrar na sua conta do Instagram, desmentindo assim as recentes notícias da imprensa cor-de-rosa.

"Diz que a equipa do 'Você na TV' me virou as costas e recusou o almoço de Natal que ofereci! Vê-se como recusaram! Só dois elementos recusaram e pelo visto não veio daí mal à equipa. Felizmente temos as nossas plataformas para denunciar a mentira", escreveu na legenda do referido vídeo onde se ouve um dos elementos da equipa a dizer no meio do restaurante: "Aproveitem que quem paga é o Goucha".

Veja o vídeo na publicação abaixo:

