Pouco tempo antes de ir para o ar o último episódio de 'Patrões Fora' com Maria João Abreu, alguns atores da sitcom recorreram às redes sociais para homenagear e recordar a atriz.

Tiago Aldeia, por exemplo, decidiu partilhar com os seguidores um momento especial, contando que se juntaram na sexta-feira, 21 de maio, para gravar um novo episódio e no fim "aplaudiram de pé" Maria João Abreu.

"Hoje [22 de maio] temos 'Patrões fora'. O último que tivemos o privilégio de gravar com a nossa querida Maria João Abre. Fica mais um registo do seu enorme talento e ternura", começou por escrever.

"Ontem [21 de maio] gravamos mais um episódio, sentimos muito a sua falta. No final, toda a equipa aplaudiu de pé, com saudade e gratidão por termos trabalhado com uma pessoa tão especial. Continuaremos a gravar com todo o empenho, alegria e amor, tentado perpetuar o seu talento e amor à arte. E tu, querida João, continuarás sempre connosco", completou.

Mas não foi o único a recorrer às redes sociais para destacar o último 'Patrões Fora' com Maria João Abreu. Além de Noémia Costa ter lembrado junto dos internautas a chamada que recebeu da colega e amiga antes de começarem a gravar a sitcom, também Sofia Arruda homenageou e recordou a atriz.

"Será o último episódio onde vão ver a nossa Maria João, mas ela estará connosco em todos os episódios que vamos continuar a gravar com a mesma alegria e empenho que ela adorava e honrava! Estarás sempre connosco e nós contigo", disse Sofia Arruda.

Carlos Areia, que também faz parte do elenco de 'Patrões Fora', destacou: "Não será o último porque estarás para sempre connosco".

Por sua vez, Luís Aleluia, um dos atores presentes neste último episódio com Maria João Abreu, escreveu: "Até sempre Maria João Abreu. Fica o que nos rimos e o teu amor".

