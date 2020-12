Com um luxuoso estilo de vida, resultado da fama da família e do sucesso dos seus próprios negócios, Kylie Jenner é uma jovem de 23 anos que pode viajar pelo mundo no jato particular.

São várias as fotografias captadas dentro do avião rosa que já foram destacadas nas redes sociais. Imagens que recordamos na galeria.

Como destaca a imprensa internacional, a estrela terá gasto cerca de 70 milhões de dólares (quase 60 milhões de euros) no avião personalizado.

Uma aeronave de cor branca com as linhas dos seus produtos, “KylieSkin”, escritas em letras cor-de-rosa na parte lateral. O interior conta com luxuosas poltronas brancas com cobertores cor-de-rosa e almoçadas personalizados da KylieSkin, estando também preparado para a celebridade se poder aconchegar nas viagens longas.

Na paredes há iluminação colorida que pode ser programa em diferentes tons, à escolha de Kylie.

A aeronave não tem apenas confortáveis assentos com cobertores, também conta com quartos, duas casas de banho, closet e muitas outras regalias, segundo o The Sun.

