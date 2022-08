Depois de ter recebido várias questões sobre o facto do enteado, Rafael, viver com o pai e não com a mãe, Joana Diniz decidiu esclarecer os seguidores com a ajuda do companheiro, Flávio Miguel.

Nas stories da sua página de Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' e 'Casa dos Segredos' contou que alguns internautas perguntaram se o namorado tinha recorrido a uma barriga de aluguer.

"Não foi barriga de aluguer", começou por esclarecer Flávio, contando de seguida que a mãe do filho "é emigrante e não está cá". "Por isso é que o Rafael está sempre connosco. Um caso normal", acrescentou.

Por fim, Joana Diniz fez questão de realçar: "Todos nos damos bem, graças a Deus. Há uma ligação brutal. Crianças felizes, pais felizes, madrastas felizes".

