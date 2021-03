Assim como muitas famílias em Portugal, também Tânia Ribas de Oliveira viu os filhos regressarem à escola, esta segunda-feira, 15 de março, a primeira fase do desconfinamento.

Um momento que foi destacado na sua página de Instagram. "Regressaram à escola, depois de dois meses em casa. Regressaram ao ensino presencial, aos jogos de futebol no recreio, aos risos e à alegria de crescer junto dos amigos. Vão sem medos, que a infância é para ser vivida na sua plenitude", começou por relatar, partilhando de seguida uma frase dos filhos que a marcou.

"Ontem, antes de dormir, disse-lhes que hoje seria um dia feliz e agradeci-lhes por terem sido tão queridos, tão valentes e responsáveis nestes tempos de ensino em casa. 'Obrigado mãe, com uns pais tão queridos foi fácil'. Engoli em seco, abraçámo-nos e dormimos descansados", contou.

"Hoje é um dia feliz, por mais que a casa agora fique num silêncio estranho. Este é o silêncio que a casa deve ter quando nela vivem crianças em idade escolar. Um bom regresso às aulas a todas as crianças das creches, do pre-escolar e do primeiro ciclo! E para todas as outras crianças: está quase", rematou.

