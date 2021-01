Maria João Bastos ficou lavada em lágrimas ao deparar-se nas redes sociais com um texto de uma enfermeira, Raquel Loura, que trabalha na linha da frente da pandemia de Covid-19.

"Chorei muito a ler este testemunho. Não te conheço, Raquel Loura, mas a minha alma também dói… como a tua e a de todos os profissionais de saúde da linha da frente e todas as vítimas desta tragédia", lamenta a atriz ao partilhar com os seus seguidores o desabafo impactante que mexeu com as suas emoções.

Eis abaixo o texto completo da enfermeira Raquel:

"Meus amigos. Sentem-se. Vamos conversar. Não é brincadeira. Está mesmo a acontecer. E o cenário é dantesco. Neste momento já se escolhe quem vive e quem morre. Estão a ser desligados ventiladores a pessoas com 60/70 anos. Ouçam bem. 60/70 anos. Podiam ser os nosso pais/avós. Para se ligarem a pessoas de 30/40. Não há para todos. E não são só ventiladores que fazem falta. Faltam camas. Faltam condições dignas de trabalho. E mais importante que isso. Faltam profissionais. O cenário é de guerra mesmo. Há pessoas a morrer na urgência indignamente. E não só nos serviços de urgência. Sozinhos e abandonados. Pensem só dois segundos. E se fossem os vossos pais? Ou avós?", começa por ler-se na publicação.

"Trabalho num hospital que no início era ‘free Covid’. Agora.. agora é ‘Covid free’. Porquê? Porque já não há vagas suficientes. Não existem. A minha cara está assim. Imagem a alma. Neste momento vivo um dia de cada vez. Literalmente. Valha-me a minha Família. Somos todos responsáveis. Temos o dever de nos proteger e proteger o próximo. Fixem isto. Já se escolhe quem vive e quem morre. E acreditem. Não são os meus. Mas é f^*#^%* fazer este tipo de escolhas. Deixem os passeios higiénicos de trelas sem cães. Os passeios à beira mar ‘só para desanuviar a cabeça’. As 50 idas por semana ao supermercado fazer compras que podem fazer de uma vez. Só vos pedem que sentem a m^%#*^ do cu no sofá. Só isso. O cenário é mesmo Dantesco. Dan. Tes. Co. Reflitam um pouco e fiquem em casa. Por favor. Fiquem em casa", termina.

Leia Também: Atriz de 15 anos grava vídeo arrepiante sobre morte da avó por Covid-19