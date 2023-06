Tiago Teotónio Pereira mudou radicalmente de visual e está com o cabelo visivelmente mais curto e cor de rosa.

O ator 'estreou' o novo look no jantar que se realizou após o fim das gravações da novela 'Queridos Papás'. Um encontro que contou com a presença de Cristina Ferreira, que não deixou passar em branco o visual de Tiago Teotónio Pereira.

"Este pai endoideceu. Olha-me este cabelo", disse a diretora de entretenimento e ficção da TVI entre risos. Veja o vídeo da galeria.

Além disso, também publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia do ator. E Sara Prata fez o mesmo.



© Instagram

Entretanto, Tiago Teotónio Pereira decidiu partilhar na sua página de Instagram um vídeo onde destaca a transformação, mostrando o antes e o depois.

