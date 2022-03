Paulo Futre revelou-se emocionado numa entrevista com Manuel Luís Goucha quando foi questionado sobre a mãe. "A minha mãe está há vários anos com Alzheimer, já me despedi dela, porque há muitos anos que não me conhece", confessou.

"Não há palavras. Quando ela me disse 'quem és' aí é que se dá um nó", notou ainda Futre, mostrando que este é um assunto particularmente difícil para si.

Já no final, o convidado diz ter herdado da mãe a "humildade", enquanto que com o pai aprendeu a "manter os pés na terra".

