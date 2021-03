Emma Stone já deu à luz o primeiro filho, avança o TMZ. O site apurou que o bebé nasceu no dia 13 de março, em Los Angeles.

O bebé é fruto do casamento com Dave McCary, de quem ficou noiva em 2019. A troca de alianças aconteceu no último outono.

Toda a gravidez foi vivida em grande secretismo. Emma Stone nunca oficializou nem comentou o estado de graça.

Neste momento especial, o casal mantém-se também discreto, pelo que ainda não é conhecido o sexo nem o nome do bebé.

