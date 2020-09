Estão a circular na imprensa internacional, e nas redes sociais, fotografias de Emma Stone e do companheiro, David McCary, e as mesmas estão a dar muito que falar. Isto porque as imagens levam a acreditar que a atriz já casou e que pode estar grávida pela primeira vez.

Embora não tenha confirmado nenhuma especulação, os paparazzi apanharam a atriz a passear num bairro de Los Angeles com David McCary, e a 'barriguinha' de Emma não passou despercebida.

Nas imagens a celebridade surge com um macacão castanho e uma camisola branca por baixo, tentando esconder, talvez, a possível gravidez. Embora as roupas sejam largas, as fotos de perfil mostram uma grande proeminência.

No Twitter, são muitos os internautas que acreditam que Stone, de 31 anos, está prestes a ser mãe pela primeira vez.

Mas nem todos ficaram com a mesma ideia e afirmaram também que a atriz não parece estar grávida, e que os seguidores estavam apenas a dar início a boatos sobre a figura pública.

Outro pormenor que saltou à vista foi a aliança suspeita que o casal estava a usar, que pareciam alianças de casamento. Emma e David tinham o casamento marcado para o passado mês de março, mas por causa da pandemia foram forçados a adiar os planos. No entanto, será que, entretanto, o casal já deu o nó em segredo?

Leia Também: José Carlos Pereira vai ser pai novamente. E já sabe o sexo do bebé