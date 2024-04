Emma Stone revelou que gostaria de ser conhecida pelo seu nome de batismo, Emily, em vez de Emma, o nome que adotou no início da sua carreira.

"Isso seria tão bom. Eu gostava de ser tratada por Emily", afirmou a atriz, de 35 anos, em entrevista ao Hollywood Report.

Emma adotou o seu nome artístico quando se registou no Screen Actors Guild (SAG), mas prefere que os colegas a tratem por Emily.

"Quando conheço as pessoas com quem trabalho [peço isso]. É só porque o meu nome já tinha sido escolhido [por outra atriz do SAG]", explicou.

