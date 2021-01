Eminem recordou um dos momentos mais difíceis da sua vida. Tal aconteceu quando o artista teve de reaprender o rap, por causa do vício em drogas.

Em entrevista à SiriusXM’s Gray Rizzy, Eminem explicou que este foi um intenso processo de aprendizagem.

"Os esquemas de rimas nem me pareciam familiares. Fui apanhado desprevenido. Eu era do género, 'mas que coisa, eu disse isto?'", relembra.

"Muitas vezes, sobretudo durante as gravações de 'Relapse', quando aprendi de novo a fazer rap, por causa do vício em drogas e de ter de aprender muitas coisas, essa era uma coisas que surgia, 'bem, se rima, diz'", completa.

Estas declarações surgiram a propósito de um pedido de desculpas feito por Eminem a Rihanna por causa de uma música em que cantava que ficava do lado de Chris Brown e que se fosse ele "também teria dado cabo daquela cabra".

Note-se que tais referiam-se ao caso de violência doméstica do músico contra Rihanna.

