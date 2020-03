No passado domingo, dia 22, a modelo Emily Ratajkowski foi vista pelas ruas de Nova Iorque a passear o cão, Colombo.

Além do seu rosto não passar despercebido, o facto de se mostrar arranjada também saltou à vista.

Ainda que esteja de quarentena, a modelo mostrou que aproveita as saídas à rua para dar provas do seu estilo. Naquela manhã, optou por um sobretudo Max Mara, que combinou com uns ténis brancos e alguns acessórios dourados.

Mesmo descontraída, Emily revelou que o gosto pela moda está presente nos momentos mais comuns.

