Emily Ratajkowski já mostrou mais do que uma vez que não tem nenhum problema em apostar nos looks mais ousados, e esta foi novamente a escolha para a afterparty dos Óscares.

A modelo, de 31 anos, não passou despercebida com o look que usou no evento e que deixou (quase) tudo à mostra.

Emily Ratajkowski optou por um vestido comprido e de mangas compridas, todo ele transparente e prateado, com muito brilho. À mostra ficaram as cuecas fio dental. Para completar o visual, escolheu uns brincos de diamantes brilhantes e umas sandálias de salto alto.

Veja na galeria várias imagens da modelo enquanto passava pela passadeira vermelha do evento.

Leia Também: Ciara e o vestido que deixou tudo à mostra na afterparty dos Óscares