Carlos Samora assinalou o 73.º dia de internamento do primo, Rogério Samora, através de uma mensagem tornada pública nas suas redes sociais e na qual faz uma nova atualização sobre o estado de saúde do ator.

"Faz hoje um ano que o Rogério esteve a comemorar entre amigos (faltam aqui muitos mais) o 40.° aniversário da Hiperserve n'A Coudelaria. [...] Neste momento está a lutar pela VIDA na cama de uma unidade de saúde", lamenta o primo de Rogério Samora.

A família mantém a fé de que o ator poderá acordar do estado comatoso, mas não esconde que "a situação não está fácil".

"Embora os clínicos nos digam que a situação está estável e com prognóstico reservado, nós temos noção que a situação não está fácil. Mas continuamos de acreditar em tê-lo de volta e, para que isso possa acontecer, talvez seja bom terem respeito pelo homem e pelo ator Rogério Samora", reforça Carlos Samora, voltando desta forma a mostrar-se desagradado com as últimas notícias partilhadas na imprensa sobre a situação financeira do primo.

Por fim, o familiar do rosto das novelas portuguesas informa que "este foi o último post sobre o estado de saúde do Rogério, a não ser que surja alguma alteração significativa".

Rogério Samora, recorde-se, encontrava-se internado no hospital desde o dia em que sofreu uma paragem cardiorrespiratória nas gravações da novela 'Amor, Amor'. De acordo com informações reveladas pela SIC, o ator foi recentemente transferido para uma unidade de cuidados continuados. Tem 62 anos.

Leia Também: Família de Rogério Samora revolta-se: "Deixem de escrever mentiras"