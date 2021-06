Emanuel estará à conversa com Daniel Oliveira no próximo programa 'Alta Definição'. Um dos temas da conversa foi o mais recente desafio profissional do músico enquanto apresentador do programa 'Domingão', algo que surgiu a propósito da pandemia.

Esta tem sido uma experiência única, conforme Emanuel evidenciou: "A reação das pessoas. Lágrimas. Famílias inteiras à varanda. Vivenciei coisas que não estava à espera".

O compromisso com este projeto foi de tal forma que o artista não falhou um programa, nem mesmo na semana em que o seu pai morreu. "Não disse, fiz pelo meu pai. Ele faleceu na sexta-feira e eu fui fazer o 'Domingão'", notou.

Veja o vídeo que mostra um pouco da conversa a que poderá assistir amanhã.

