Pedro Crispim fez esta terça-feira, 2 de julho, uma longa reflexão sobre o seu trabalho, acompanhada de um vídeo com alguns momentos vividos no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC.

"Em televisão assim como em muitas outras áreas, inclusive naqueles projetos que desenvolvemos com gosto e entrega, somos maquilhados de forma a disfarçar a cara de cansaço, fruto (por um ou vários motivos) das noites mal dormidas. Camuflamos a frustração com roupas vistosas e acessórios que distraiam quem nos assiste, da desilusão que nos teima em prender os movimentos ou o medo que não deve comprometer a razão", escreveu.

O comentador garantiu ainda que continuará a dar o seu melhor em tudo o que se compromete a fazer. "Em momento nenhum irei por metade, nem por um minuto me esquecerei de quem sou e do que sinto. Se for para fazer, que seja para ser bem feito, mas que possa estar inteiro, sempre", prometeu.

Pedro Crispim integra atualmente o leque de comentadores do programa noturno da SIC depois de se ter transferido da TVI.

