A dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio viajou recentemente para os Estados Unidos para realizar vários espetáculos.

Já em Nova Jérsia, Pedro Alves deu notícias aos fãs e sem deixar de lado o característico bom humor.

No país, Pedro Alves e João Paulo Rodrigues acabaram por se cruzar com a atriz Alda Gomes, que fez parte do elenco do filme '7 Pecados Rurais'.

"Encontrámos em Newark uma das nossas primas de Lisboa. Que belo almoço, minha querida Alda Gomes. Podia ter sido em Portugal, mas era demasiado perto", disse o protagonista da novela 'Festa é Festa' na legenda da fotografia em que aparece ao lado de Alda e de João Paulo Rodrigues.

