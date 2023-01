Margarida Corceiro continua em Madrid, a poucos dias de terminar um curso intensivo de representação que se encontra a tirar.

A atriz, numa nova publicação feita no Instagram, mostrou-se com um look descontraído, composto por uma sweat larga e umas calças pretas, o que complementou com uns óculos de sol.

"Tão linda", "bom trabalho" e "a rapariga mais bonita de Madrid" são exemplos dos comentários deixados pelos seguidores.

Leia Também: Espectadores reagem à aposta em Margarida Corceiro para apresentadora