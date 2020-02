Rita Pereira sempre foi uma apaixonada por dança e a verdade é que, quando tem essa possibilidade, a atriz mostra os seus dotes nesta área. Isto foi o que aconteceu recentemente.

Na sua conta de Instagram a também apresentadora partilhou um vídeo no qual, de chapéu, aparece bastante animada a dançar em lingerie.

Recorde-se que Rita irá voltar em breve ao pequeno ecrã com o programa 'Dança Com As Estrelas'.

Entretanto, veja o momento de animação na galeria!

Leia Também: Vídeo: Georgina Rodríguez em êxtase! Tango foi o pico das audiências