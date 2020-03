Afastada da família por estar a cumprir o isolamento social, Rita Pereira esteve em direto no 'Você na TV', da TVI, através de uma videochama.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, a atriz falou sobre este dias de quarentena e como é importante as pessoas não deixarem de fazer exercício físico.

Antes de terminar, Rita fez questão de deixar algumas palavras ao pai, uma vez que hoje, 19 de março, se celebra o Dia do Pai.

"Estou, sinceramente, de coração muito triste por não poder estar com o meu pai. Acho que é a primeira vez na vida que não vou poder abraçá-lo no Dia do Pai. Queria só mandar um beijinho muito grande ao meu pai, dizer-lhe que o amo muito e que em breve vou poder abraçá-lo", começou por dizer, ficando com os olhos em lágrimas.

De seguida, Goucha pediu à atriz para falar do progenitor. "É uma pessoa incrível. Nunca conheci uma pessoa que dissesse mal do meu pai. É professor de artes há 30 anos, e para mim quando ando na rua e vem algum aluno ou ex-aluno dele dizer-me que eu sou filha do professor Rui Pereira, fico encantada. Eu não sou a Rita Pereira para eles. O meu pai é uma pessoa tão importante, com uma forma de ensinar tão especial...", destacou.

A conversa não ficou por aqui e o apresentador perguntou a Rita: "O que é que tens dele?". "Tenho a determinação, o facto de acreditar nas coisas, sempre, acreditar que vai ficar tudo bem. O meu pai tem uma frase que me diz desde que eu sou pequena. Cada vez que conquisto alguma coisa, ele diz-me: 'Eles nem sabe com quem é que se meteram'. Isto é uma forma positiva de me dizer: vês filha, tu foste capaz, conquistaste e agora vai mostrar que valeu a pena acreditar em ti", partilhou.

Veja a mensagem completa de Rita Pereira aqui.

