Kristin Chenoweth também fez parte da série 'Glee', tendo interpretado a personagem April Rhodes. Muito emocionada, a atriz manifestou-se nas redes sociais após a morte de Naya Rivera.

"Há muito tempo, fui convidada para participar no 'Glee' e tive a honra de conhecer todos os meus bebés, aquelas crianças... eles ainda me deixam orgulhosa", começou por dizer, visivelmente abalada.

"Quero que eles saibam que ainda os amo e que tenho orgulho deles. E como a Naya se foi, sei como isto os magoou", acrescentou, em lágrimas. "Ela [Naya] era uma criança tão doce...", continuou.

De seguida, destacou que o seu grande amigo John Sawyer morreu no Dia da Mãe. "Pensei que talvez o John estivesse no céu com ela, a preparar o caminho", disse.

Veja a mensagem completa de Kristin Chenoweth na publicação abaixo: