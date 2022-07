'Pipoca Mais Doce' tem partilhado, nos últimos dias, fotografias das suas férias de verão. Esta terça-feira, dia 19 de julho, a influenciadora digital divulgou que se encontra em Formentera, uma ilha em Espanha, e mostrou-se ao lado do novo namorado, Diogo Orvalho.

Em ambas as fotografias, partilhadas nas stories do Instagram, Ana Garcia Martins optou por nada escrever. Na primeira, o casal surge no que parece ser um restaurante, já na segunda, mostraram-se dentro de água, numa praia. Em ambas as ocasiões, a cumplicidade é evidente.

Na semana passada, 'Pipoca' esteve no Algarve com os dois filhos, antes mesmo de viajar para Espanha.

A antiga comentadora do 'Big Brother' assumiu publicamente a relação com Diogo Orvalho no final do ano passado.

