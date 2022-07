Dias depois de ter celebrado o aniversário da filha, Benedita, Ana Garcia Martins volta a ter motivos para dar continuidade aos festejos. O filho mais velho de 'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida entre os fãs, completa este sábado, 16 de julho, nove anos de vida.

"E hoje é o dia dele! Nove anos de Mateus", começou por realçar a digital influencer ao partilhar na rede social Instagram uma mensagem através da qual se declarar ao primeiro grande amor da sua vida.

"Estava a escolher as fotos e a pensar como é que passámos de um recém nascido (que também achou boa ideia vir ao mundo várias semanas antes) a um miúdo sensível, curioso, interessado, divertido, uma mini-não-tão-mini-pessoa-assim que é uma óptima companhia, que tem conversas crescidas, que começa a formar a sua imagem do mundo. Foi a primeira pessoa a desarmar-me e a dizer 'passa para cá esse coração, que agora é meu'. E isto com meio minuto de vida e pouco mais de dois quilos. Coisa mais querida. Parabéns, amor fofinho", lê-se na partilha.

Às suas inspiradoras palavras, Ana Garcia Martins juntou ainda um conjunto de fotografias através das quais mostra o crescimento do filho.

Mateus e Benedita, os dois rebentos de 'Pipoca', resultam ambos do casamento, entretanto terminado, da criadora de conteúdo com Ricardo Martins Pereira.

