O dia 14 de julho é para 'Pipoca Mais Doce' um dia muito feliz mas, ao mesmo tempo, um dia para recordar um período difícil que viveu.

A pequena Benedita nasceu neste mesmo dia em 2018 e o tempo passado pela mesma na incubadora continua a ser lembrado pela mãe.

"Foram os dias mais tristes da minha vida e acho que é por isso que o aniversário dela me deixa sempre meio letárgica", explicou.

"Já não há sinais da prematuridade. É despachada, divertida, determinada, surpreende-me todos os dias com as coisas que diz. E é feliz. Não posso pedir mais. Parabéns, amor da mãe", escreveu ainda Ana Garcia Martins na legenda de um vídeo com vários momentos destes quatro anos de vida de Beatriz.

A influenciadora é ainda mãe de Mateus, de oito anos, da relação já terminada com Ricardo Martins Pereira.

Veja o vídeo com que 'Pipoca' assinala o aniversário de Benedita na galeria.

