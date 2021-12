Sara Carbonero decidiu terminar 2021 com uma pequena mudança de visual, estando agora com nuances loiras, como saltou à vista na sua última publicação no Instagram.

Para trás ficaram meses marcados por várias fases do seu estilo. A jornalista começou o ano com o cabelo bem curto e foi refrescando o visual com franja, corte escadeado e agora nuances.

Veja na galeria as imagens que dão conta da evolução do cabelo de Sara Carbonero em 2021.

