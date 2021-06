Prestes a terminar a "viagem incrível" que iniciou há mais de uma semana, Fernanda Serrano resolveu partilhar com os seus seguidores, através de fotografias, um resumo de como têm sido os seus dias.

"Um pequeno resumo desta viagem incrível", escreve a atriz, de 47 anos, ao mostrar as imagens passadas a bordo do cruzeiro de sonho no qual está a percorrer a costa italiana.

Entre visitas culturais e muitos mergulhos, Fernanda Serrano mostra ainda "a comida maravilhosa" da qual tem desfrutado.

Espreite a galeria para ver as imagens.

