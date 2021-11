Fernando Daniel tem nos últimos meses passado por uma jornada de perda de peso cheia de "altos e baixos".

O cantor, de 25 anos, confessa nem sempre ter tempo para "comer 'direitinho'", acabando por muitas vezes recorrer "ao fast food mais próximo".

"Não procuro um grande corpo, procuro olhar-me ao espelho e sentir-me bem comigo mesmo, mas acima de tudo sentir-me saudável. Confesso que com os preparativos para a chegada da Matilde, o último mês fui um baldas total, seja em treino, seja em refeições e horários", admite Fernando Daniel, que está a poucos meses de receber a chegada da primeira filha.

Ainda assim, mesmo com uma agenda atarefada, o músico quis procurar novamente o foco e, para tal, resolveu partilhar com os seguidores as várias fases de transformação pelas quais já passou e assim assumir o compromisso de voltar à sua melhor forma.

"Estou a fazer este post para mim mesmo, para me relembrar que consigo se me empenhar direitinho. Confesso que ao início tive uma grande ajuda por parte da Clínica FMR, com uma lipoaspiração (foto 2), no entanto a boca não fechou e voltei quase ao que era devido aos maus hábitos alimentares (foto 3)", recorda, mostrando o antes, o depois e o pós-cirurgia.

"É aqui que entra a Lev Portugal e me dá uma enorme ajuda, pois levaram o meu psicológico e o meu estilo de alimentação a um nível que eu desconhecia que era capaz, permitindo perceber que há coisas que, apesar do meu cérebro gritar que sim, o meu corpo definitivamente não precisa. Por fim, quero agradecer aos meus vizinhos por não se terem importado que eu tivesse montado uma mini-box na garagem onde tenho treinado. Agora que partilhei tudo isto convosco, sinto-me obrigado a voltar à minha melhor forma possível", garante o músico, convicto de que irá conseguir manter a rotina.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens.

