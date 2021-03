Tiffany Haddish teve a maior das surpresas enquanto gravava o programa 'Kids Say the Darndest Things' ao saber que foi uma das artistas premiadas na cerimónia dos Grammy Awards que se realizou no último domingo, em Los Angeles. Este momento marcante ficar-lhe-á para sempre na memória, sobretudo pela forma como descobriu a notícia.

A artista estava em estúdio, na companhia de duas meninas, quando soube pelo auricular, através do seu realizador, que tinha sido distinguida na categoria de Melhor Álbum de Comédia.

Apanhada de surpresa, Tiffany viveu um misto de emoções. Veja abaixo a reação que está a comover as redes sociais.

