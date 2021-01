Alexandre Correa decidiu dedicar uma carinhosa mensagem ao filho, Alexandre, de seis anos. Numa publicação que fez na sua página de Instagram, esta quarta-feira, o marido de Ana Hickmann destacou a importância do papel do filho na luta contra o cancro.

"O meu maior orgulho é ver-te a crescer a a aprender a lidar com a vida. Obrigado por me ter trazido ainda mais razões para viver e ser feliz", escreveu na legenda de uma fotografia do menino.

Recorde-se que o empresário brasileiro está a lutar contra o cancro no pescoço.

Leia Também: "Deu tempo de gritar o nome da Juliana e desmaiei na casa de banho"