Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia especial no seu canal de transmissão no Instagram esta sexta-feira, 15 de novembro.

No dia em que Portugal defronta a Polónia no Estádio do Dragão, no Porto, o jogador partilhou a imagem e escreveu: "A caminho do Porto."

Na fotografia, é possível ver CR7 aparentemente numa estação de serviço, com várias funcionárias do espaço, e uma criança, todos muito muito sorridentes.

Veja a imagem abaixo.

© Instagram/Cristiano Ronaldo