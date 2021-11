Após ter partilhado algumas imagens captadas no hospital depois do nascimento do segundo filho, Francisco, Mafalda Sampaio surpreendeu os seguidores com o primeiro encontro do bebé com a irmã mais velha.

Já em casa, depois de ter dado à luz na segunda-feira, dia 1 de novembro, a influencer registou as primeiras fotografias dos filhos juntos e não resistiu em mostrá-las aos seguidores.

"O momento que mais ansiei viver desde que soube que íamos ter um bebé. Manos", escreveu na legenda das carinhosas imagens que pode ver na galeria.

De recordar que o bebé Francisco veio juntar-se à pequena Maria Madalena, de três anos, ambos fruto da relação de Mafalda Sampaio com Guilherme Machado.

