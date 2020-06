Esta sexta-feira, dia 12, foi para Madalena Abecasis dia de mudança de visual. Como partilhou com os milhares de seguidores no Instagram, a digital influencer aventurou-se em experimentar um produto de coloração e, após cerca de 30 minutos de espera, surgiu com o cabelo cor de rosa.

"Já não tenho idade para isto, porém paciência. Não me mandassem estas coisas cá para casa", escreveu na legenda da imagem em que exibe o novo visual.

Ora veja.

