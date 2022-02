Bruno de Carvalho decidiu não estar presente na mais gala do 'Big Brother Famosos', que aconteceu uma semana depois da sua expulsão.

O ex-presidente do Sporting saiu da casa mais vigiada do país na semana passada, e depois de ter sido feita contra si uma denúncia ao Ministério Público pelo "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida. A cantora defendeu desde sempre que nunca houve nenhum "comportamento ameaçador".

Apesar de não estar nos estúdios, Bruno de Carvalho não ficou indiferente à gala. Logo no 'início da noite', o ex-presidente do Sporting publicou um vídeo onde aparece a passar música em sua casa e disse: "A gala...".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno de Carvalho L.L.A.P (@bruno_de_carvalho_oficial)

Mais tarde, já no 'final da noite' e depois da expulsão de Liliana Almeida, recorreu ao Twitter para escrever: "Já não tenho idade para isto. Enfim... Sejam felizes. Vivam e não sobrevivam".

