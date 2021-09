Elton John viu-se obrigado a adiar a digressão 'Farewell Yellow Brick Road', enquanto aguarda por uma cirurgia após "queda".

Foi publicado um comunicado na página de Instagram do cantor, de 74 anos, onde partilha a notícia.

"No final das minhas férias de verão, caí de forma desajeitada numa superfície dura e desde então tenho sentido dores e desconforto consideráveis na anca", explicou aos fãs.

"Apesar da fisioterapia intensiva e tratamento, a dor continua a piorar e está a causar dificuldades na locomoção. Fui aconselhado a submeter-me a uma operação o mais rápido possível para voltar à plena forma e garantir que não haja complicações a longo prazo", acrescentou.

Desta forma, anuncia que é "com grande tristeza e pesar que foi forçado a remarcar as datas de 2021 da minha digressão 'Farewell Yellow Brick Road', na Europa e no Reino Unido, para 2023".

O artista ainda vai estar presente num evento solidário da Global Citizen no dia 25 de setembro para não "dececionar a instituição de caridade", e espera retomar a digressão em Nova Orleans em janeiro do próximo ano.

"Eu sei o quão pacientes os meus incríveis fãs têm sido desde que a covid interrompeu a digressão no ano passado, e parte-me o coração mantê-los à espera ainda mais tempo", pode ler-se ainda no comunicado.

"Sinto completamente as vossas frustrações depois do ano que tivemos. Prometo-vos que os espetáculos voltarão à estrada no próximo ano e farei com que valha a pena esperar. Com amor, Elton", concluiu.

Veja o comunicado na íntegra:

