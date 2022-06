Elton John, de 75 anos, deixou os fãs preocupados ao ser notícias em várias publicações internacionais por ter sido fotografado numa cadeira de rodas.

As imagens foram captadas antes da apresentação do músico nas celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, aquando da sua chegada ao aeroporto de Leipzig (no domingo).

Perante a onda de especulação que se criou em torno das fotografias, e depois de o The Sun ter afirmado que Elton John estaria com uma saúde "frágil", o cantor recorreu ao Instagram para reagir.

"Quero agradecer a todos os meus fãs por entrarem em contato comigo para perguntar sobre a minha saúde, depois de os tablóides publicarem uma história tonta sobre eu 'parecer frágil' numa cadeira de rodas. A verdadeira história é que estou bem de saúde, a amar os meus concertos e a tocar e cantar no meu melhor. Eu dou 100% todas as noites e nunca quero dececionar, especialmente depois de todos termos esperado tanto tempo para voltar a ver espetáculos", começou por declarar.

Quanto ao facto de ter surgido numa cadeira de rodas, Elton John esclarece que precisou de descansar depois de um concerto de duas horas e meia. Ao chegar ao aeroporto de Leipzig a equipa teve "uma caminhada extremamente longa para chegar ao avião", decidindo assim que a cadeira de rodas poderia ajudar o artista a descansar.

