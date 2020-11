Elton John liga para Ozzy Osbourne todas as semanas. Os dois artistas estabeleceram fortes laços de amizade durante o confinamento e mostrando a sua preocupação com a saúde do amigo, o intérprete de 'I'm Still Standing' liga para Sharon Osbourne, esposa de Ozzy, para saber se este se encontra bem de saúde.

A motivar a preocupação de Elton John estará o facto de Ozzy Osbourne lhe ter contado que há 18 meses sofreu uma queda na casa de banho de sua casa devido a uma lesão antiga.

"Todas as semanas o Elton John liga para a minha esposa. Não sou do tipo de fazer amizade com toda a gente, mas ele tornou-se um amigo da família", garante o músico.

Leia Também: "Políticos, atores. Todos consumiam cocaína", Elton John lembra anos 70