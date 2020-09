Apesar das restrições que ainda vincam no Reino Unido, devido à Covid-19, Elton John viveu um momento especial esta quarta-feira, dia 9, ao reencontrar-se com um amigo e artista que admira. Falamos do ator Taron Egerton, que integrou o filme 'Rocketman'.

Esta foi a primeira vez que se viram desde a cerimónia dos Globos de Ouro, em janeiro deste ano, pelo que o cantor quis registar o momento nas redes sociais.

"Almoço no jardim com este ser adorável. Não nos víamos desde os Globos de Ouro. Adoro-o muito", escreveu na legenda.

Leia Também: Decorar a nova casa? Meghan Markle e Harry seguem conselho de Elton John