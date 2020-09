Meghan Markle e Harry estão decididos em permanecer na Califórnia por uma longa temporada, pelo que decidiram adquirir uma nova casa - que querem agora colocar a seu gosto.

Como tal, resolveram seguir o conselho de Elton John. O cantor e amigo próximo do casal é cliente assíduo do decorador de interiores Martyn Lawrence Bullard, pelo que considerou que esta era a pessoa certa para tornar a mansão de luxo dos duques de Sussex num verdadeiro ninho.

De acordo com uma fonte do Daily Mail, Elton John colocou Meghan e Harry em contacto com Bullard, a que se seguiu uma reunião entre ambos.

Vale lembrar que a carteira de clientes do decorador britânico conta com nomes como Kylie Jenner, Cher, Sharon Osbourne e o designer Tommy Hilfiger.

Leia Também: Harry e Meghan Markle criticados por cancelamento de evento solidário